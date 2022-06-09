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Erdoğan dün İsveç devlet TV’sini eleştirmişti: Yanıt geldi

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Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO gerilimi tırmanıyor. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece bunlara 'buyurun NATO'ya girin' diyemeyiz" sözlerine yanıt geldi.
Erdoğan dün İsveç devlet TV’sini eleştirmişti: Yanıt geldi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Rusya ile sınır paylaşan Finlandiya ve İskandinav ülkesi İsveç’in NATO’yla yakınlaşması devam ederken bu durum Türkiye’nin veto kararı almasıyla gerilimli bir diplomatik krize evrildi.

Dün akşam Venezuela lideri Nicolas Maduro ile düzenlediği basın toplantısında bu gerilimi gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara ‘buyurun NATO’ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli” demiş ve bu sözler uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

“ÇOK ŞAŞIRTICI”

Geçen ay terör örgütü uzantısı PYD’nin elebaşı Salih Müslim’le röportaj yayınlayan İsveç devlet televizyonu SVT’den Erdoğan’a yanıt geldi. SVT’nin üst düzey isimlerinden Charlotta Friborg, “Bir devlet başkanının bağımsız bir yazı işlerinin kiminle röportaj yapılacağına dair görüşlerini beyan etmesi çok dikkat çekici ve şaşırtıcı” dedi.

 

İsveç medyasına yazılı açıklama yapan Friborg, “SVT, kendi izleyicilerine uygun olduğunu düşündüğü haberleri yayınlamaya devam edecektir” dedi.

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