  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Erdoğan düşüşe engel olamıyor

»
Türkiye’nin önde gelen bir anket kuruluşuna yaptırılan kamuoyu yoklaması, Kılıçdaroğlu’na teslim edildi. BirGün’ün ulaştığı anket sonucuna göre, bugün seçim olsa Erdoğan’a oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 35’te kaldı.
Erdoğan düşüşe engel olamıyor

Ekonomide ve sosyal hayatta yaşanan bozulma, sandıkta uzun yıllar AKP’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih eden yurttaşların oy verme alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Son kamuoyu yoklamaları, AKP’deki düşüşü gözler önüne serdi.

Türkiye’nin önde gelen bir anket şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na son kamuoyu yoklamasını sundu. Anket sonuçları, özellikle AKP Genel Başkanı Erdoğan’a duyulan güvenin azalmaya başladığını ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, bugün seçim olsa 2018 seçimlerinde yüzde 52,6’lık oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a oy vereceğini açıklayanların oranı, yüzde 35,8’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 48,4’ü Erdoğan’a oy vermeyeceğini kaydederken yüzde 15,8’lik kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.

MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankete katılan yurttaşlara, erken seçim beklentileri de soruldu. Sonuçlara göre, halkın yüzde 48’inin erken seçim beklentisi bulunmuyor. Yüzde 36 ise erken seçim istiyor. Yüzde 16’lık bir kesim ise tercih beyan etmedi. AKP’lilerin yüzde 19,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 19,1’i erken seçim istiyor. Bu oran CHP’lilerde yüzde 58,6, HDP’lilerde yüzde 51,9, İyi Partililerde ise yüzde 49,1 oranında.

“Koronavirüs dışında Türkiye’nin en büyük sorunu ne?” sorusunda ise ekonomik sorunlar ön plana çıktı. Ankete katılanların yüzde 52’si “en büyük sorun ekonomi” derken yüzde 12,1’i “adalet”, yüzde 9,3’ü “eğitim sistemi”, yüzde 8,5’i “yönetim sistemi”, yüzde 8’i “güvenlik”, yüzde 4,1’i “mülteci sorunu” dedi. Yüzde 6,1 ise diğer sorunları önemli bulduğunu bildirdi.

Anket, döviz kurundaki yüksek artış, sık sık değiştirilen Merkez Bankası Başkanı ve borsadaki kayıp, yurttaşların ekonomi politikasına duyduğu güveni büyük ölçüde sarstığını da gösterdi. Anket sonuçlarına göre, sadece yüzde 15,2’lk kesim “ekonomik gidişat iyiye gidecek” derken yüzde 71,7 ise “kötüye gidecek” dedi. Yüzde 13,1 ise “ekonomik gidişat aynı kalacak” dedi.

İLK TURDA KAZANMALARI HAYAL OLDU

Artı TV ekranlarında konuşan siyaset danışmanı ve araştırmacı Dr. İbrahim Uslu, Erdoğan’ın artık Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kazanmasına yetecek bir oy oranının bulunmadığını söyledi.

Uslu, son yapılan araştırmalar hakknda bilgi verirken hem iktidar bloğuna hem de Erdoğan’a desteğin “ağır ağır” azaldığını belirtti.

Uslu, “Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyen her üç kişiden birinin çeşitli mutsuzlukları var. Aslında onların da bir ayağı dışarıda. Bu mutsuzluklar bir süre daha devam edecek olursa onların arasında da kopmalar beklenebilir. Dolayısıyla böyle bir ivme yakalamışken muhalefetin dönüp Ankara’da olmayan seçimdeki hayali cumhurbaşkanlığı üzerinden bir polemiğe gireceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske filmi geliyor16 Mayıs 2021 Pazar 12:24
  • Türkiye'de Yarından İtibaren Kademeli Normalleşme Dönemi Başlıyor16 Mayıs 2021 Pazar 10:51
  • CHP milletvekilleri, 15 Temmuz Köprüsü’ne "128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı16 Mayıs 2021 Pazar 10:21
  • Sedat Peker 5. Videosunu yayınladı16 Mayıs 2021 Pazar 09:47
  • Erdoğan son ankette geride kaldı16 Mayıs 2021 Pazar 09:28
  • Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti16 Mayıs 2021 Pazar 09:19
  • Levent Üzümcü tepkili: Nasıl gidiyor sessiz kalmalar?15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:40
  • FOX'un iddialı dizisi Mucize Doktor final yapıyor15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:40
  • İsrail'den Türkiye'ye gelen yolculardan PCR testi istenecek15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:28
  • İkizdere’de Cengiz İnşaat heyelana sebep oldu15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti