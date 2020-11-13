Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz" dedi. Erdoğan yerli ve uluslarası yatırımcılara ülkeye güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulundu.

Erdoğan Tekirdağ’da partisinin il kongresinde konuştu.

Erdoğan "Tekirdağ, 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştı ama yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde gayretimizi artırarak yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak, bu hedefleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Bizden sonraki nesillere 2053 vizyonu bırakacağız." dedi.

"Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız"

Erdoğan, "Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz, gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız ağabeyimizdi. Hayrabolulu olarak ağabeyimizin ismi yakışır dedik. Bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. Bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girecek." diye konuştuç

"AK Parti önümüzdeki dönem de milletimizin umudu olmayı sürdürecek"

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını bu fotoğraf anlatıyor. Bir tarafta kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve ötesinde düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var, diğer yandan okullarıyla, şehir hastaneleriyle, enerji projeleriyle bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti son 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki dönem de milletimizin umudu olmayı sürdürecektir. görüşünü savundu.

"Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz"

Erdoğan, "Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokuldu. Bu oyunları boşa çıkardıkAK Parti milletin partisidir, AK Parti'yi millet kurmuş, istikametini millet belirlemiştir. Milletimizin bize verdiği kredi sanılmasın ki sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. Milletimizin AK Parti'ye teveccühü sürüyor. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl bir milyon üye kazandırarak daha güçlü şekilde yolumuza devam etmektir." görüşünü savundu. "

"Yeni seslerle, yeni heyecanlarla çalışmalarımızın temposunu artırıyoruz"

Erdoğan, "Ahde vefayı asla elden bırakmadık. Yeni seslerle yeni heyecanlarla çalışmalarımızla devam ediyoruz. Milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Milletle kopuk yöneticiler asla olamaz. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş herkesi kucaklayarak, yeni seslerle, yeni heyecanlarla çalışmalarımızın temposunu artırıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Kongreye gelenlere sosyal mesafe ve sigara uyarısı yapan Erdoğan, belediyede bir isme sigara bıraktırma sözü aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Akciğeri dinamitleyen sigara. Bu dönemin Covid-19’un sevdalısı akciğer, oradan giriyor. Orada bütün solunumu, her şeyi alt üst ediyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sempatik hocamız Burhan Kuzu'yu kaybettik, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizi demokrasi ve kalkınmada çağ atlattık.

Tekirdağ'a 23 milyar liralık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık. 1500 kişi kapasiteli yeni yurtları hizmete açacağız. 23 spor tesisi açtık. Tekirdağ'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1.5 milyar liralık sosyal yardım yaptık.

Küresel düzeydeki sarsıntılar ülkemizi de etkilemiştir.

Ekonomide ülkemizin içinden geçtiği dönemi dikkate alarak reform dönemini başlatıyoruz. Yeni bir istikrar, büyüme, istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek

Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum.

Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlanmanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.

Geçen sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesi bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Hukuki düzenlemelerin bir kısmı TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmı biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor. Meclis’in gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz.

İnsan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar ilave hükümlerini eylem planına ekleyeceğiz.