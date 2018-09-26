Erdoğan: Ekonomideki durumun Brunson ile alakası yok

"Merkez Bankası'nın kararları tasarrufumda olan bir şey değil"

Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Tayyip Erdoğan, terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla Türkiye'de 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li Rahip Andrew Brunson davasının, ekonomiye etkisinin olmadığını belirtti. Erdoğan, "Brunson olayının bizim ekonomizle bir alakası yoktur" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptırım kararının sorulduğu Erdoğan, Biz doğalgazı eğer alamazsak ben halkımı neyle ısıtacağım?" diye sordu Erdoğan, yaptırımlara rağmen İran'dan gaz almaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, T.C Merkez Bankası (MB) tarafından alınan faiz artırımı kararını da değerlendirdi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan Erdoğan, "Yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin yatırımcının bu noktadaki adımlarının olumsuz etkileyecektir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"MB'nin kararları tasarrufumda olan bir şey değil"

"Merkez Bankası bağımsızlığının bir ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ben yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin yatırımcının bu noktadaki adımlarının olumsuz etkileyecektir. Finans sektörü yatırımcıya girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur, ihracat olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde bu kararı verdi. Temenni ediyorum beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun birde enflasyon durumu var. Yüksek faiz yüksek enflsyon getirir.

'FETÖ'

12 Ekim'deki mahkemede yargı ne kadar verir bilemem. Buna siyasilerde karar veremez. Benzer şeyler Amerika'da olmuş durumda. Örneğin Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETO Amerika'dadır. Bu zat şu anda yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılamamakta direnmektedirler. Suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen bu şahıs rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Yargılanmakta olan bir kişiyi "Bıraktım git" deme hakkı sadece o mahkemenin hakimlerindedir.

"Brunson olayının bizim ekonomizle bir alakası yoktur"

"Brunson olayının bizim ekonomizle bir alakası yoktur. 2008 yılında ekonomik sıkınıtı yaşandığı zaman, 'Teğet geçecektir' dedim. Şu an ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntı zannedildiği gibi abartılacak bir süreç değildir. Türkiye bunu kendi imkânlarıyla aşacaktır. Brunson'la yakından uzaktan alakası yoktur.