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Erdoğan ekonomik krizin ‘farkında’: Endişeleri gayet iyi biliyoruz

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Ülkedeki ekonomik kriizn farkında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Refah kayıplarını, endişelerini gayet iyi biliyoruz” dedi.
Erdoğan ekonomik krizin ‘farkında’: Endişeleri gayet iyi biliyoruz

Erdoğan, yeni anayasa vurgusu da yaptı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 6’ncı Yasama Yılı açılışında konuşuyor.

‘Yeni anayasa’  vurgusu yapan Tayyip Erdoğan,  “Yeni dönem Meclis’imizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum” dedi.

Ülkedeki ekonomik krizin farkında olduğunu söyleyen Edoğan, şunları dedi:

“Bizim yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek olarak planladığımız modelin temelinde insan vardır. Bu tercihimiz yüzünden bizi şiddetle eleştirenlerin tehditlerinin ardından bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz. Ülkemizin döviz kurundaki dengesiz yükselişten kaynaklı refah kayıplarını, endişelerini gayet iyi biliyoruz.”

Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında da, “Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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