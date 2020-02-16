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Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor

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TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye güvenin arttığını söyledi.
Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye güvenin arttığını söyledi.

Pendik ilçesinde Teknopark İstanbul’un 2’nci etabının açılışında konuşan Erdoğan, finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım ikliminin canlanmaya başladığını dile getirdi.

Bunun işaretinin otomobilden konuta her sektörde görüldüğünü belirten cumhurbaşkanı, “Ekonomiye güven atıyor” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki; zaman, yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın.”

Cumhurbaşkanı, geçen sene uygulamaya konan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na gelen taleplerin ümit verici seviyede olduğunu belirterek “Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye’yi seçiyor” ifadelerini kullandı.

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