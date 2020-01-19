Erdoğan: Elimize ulaşan taslak ateşkes metni yok

Erdoğan, taslak metnin sızdırıldığı iddiası için "Bizim elimize ulaşan taslak ateşkes metni yok. Şimdiden ateşkes için şöyle olur, böyle olur diyemeyiz.

Berlin’de bugün Libya’da ateşkesin sağlanması için Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Serraç ile general Hafter’in katılacağı bir konferans düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Almanya Başbakanı Merkel’in davetlisi olarak konferansı katılacak. Erdoğan, Berlin’e uçmadan önce bugün Atatürk Havalimanı’nda kısa bir açıklama yaparak, soruları yanıtladı.

Berlin’de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt, krizin derinleştiği Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için bir araya gelecek.

“Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir” diyen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DEAŞ, EL KAİDE LİBYA’DA ZEMİN KAZANDI: Bu zirvenin Trablus’a olan saldırıların başlamasından 9 ay sonra, ancak bugün başlaması elbette düşündürücüdür. Libya’da kalıcı çözümün siyasal bir şekilde sağlanabileceğini her zaman vurguladık. Bununla birlikte UMH’yle olan diyalog, istikrarımızı arttırdı. DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya’da yeniden zemin kazandığını görüyoruz.

HAFTER DİZGİNLENDİ: Darbeci Hafter’in dizginlemesinde ülkemizin önemli bir payı vardır. Berlin Zirvesi’ni Libya’da ateşkes için önemli bir adım olarak görüyoruz.

REJİM İDLİB’DE KATLİAM YAPTI: Ateşkese rağmen rejimin sivillere katliam yaptığını görüyoruz. Önceki gün 19 İdlibli kardeşimiz şehit oldu. Rejimin vahşeti dur denilmesinin zamanı gelmiştir.

MİÇOTAKİS BU OYUNU YANLIŞ OYNUYOR: Berlin’deki görüşmelerin hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Yunanistan Almanya’ya davet edilmediği için derin bir rahatsızlık içerisinde. Kiminle bir anlaşmaya gidelim de gibi bir rövanşist yaklaşım içinde. Hafter’in Yunanistan’daki görüşmelerinin kıymeti yok. Darbeci Hafter’in yaptıklarının uluslararası toplumda karşılığı yok. Miçotakis bu oyunu yanlış oynuyor.

SONUÇ BİLDİRGESİNE BAKARIZ: Bizim elimize ulaşan taslak ateşkes metni yok. Şimdiden ateşkes için şöyle olur, böyle olur diyemeyiz. Sonuç bildirgesinden sonra değerlendirmeleri yapar ve açıklamalarımızı dünya kamuoyuna ifade ederiz.

YARGI İÇİN ÜZÜCÜ BİR ADIM: (Eski Korgeneral Metin İyidil’in müebbet hapse mahkum edildikten sonra istinaf aşamasında tahliye edilmesi ve itiraz üzerine yeniden tutuklanmasına ilişkin soru üzerine): Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi, kalkıp hemen beraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor. Adalet Bakanlığımız ve savcılığımız bu noktada adımlarını attılar. Tekrar cezai müyyedde uygulanmaya başlandı. Şu anda malum içeride.