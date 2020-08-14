Erdoğan: "En ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın yanlış adımlar attığını belirtti. Erdoğan, "Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz" açıklamasında bulundu.

"En ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"

Erdoğan, "Malum Doğu Akdeniz’de son gelişmeler gerçekten sıkıntılı. Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, bunun yanında sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis, sismik araştırma yapan önemli gemilerimizden bir tanesi. Bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra onlar kendi limanlarına çektiler. Bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır." dedi.

"Ayın 23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek"

Erdoğan, "Bunların karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Kaldı ki Akdeniz’de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilecek şekilde bizim durumumuz öyle değil. Ayın 23’üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın Merkel’le de bunları dün konuştum. Kendisinin de bizden ricası, buna söyleyecek bir şey yok. ’28’ine kadar danışmanlarımızın yapacakları çalışmalarla daha sonra bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim’ dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel’le de görüştük. Temenni ederim ki sayın Merkel benden sonra Miçotakis’le de bir görüşme yaptı, bu görüşmede Miçotakis’i bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur." diye konuştu.

Erdoğan, "Eğer Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, oradaki kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsüne yalnız bırakmayız. Gereği ise vakti saati geldiğinde gereğini yaparız" düşüncesini dile getirdi.