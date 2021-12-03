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Erdoğan, Engelli Gencin Elini Öperek Karşılık Verdi

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Erdoğan, Engelli Gencin Elini Öperek Karşılık Verdi
Erdoğan, Engelli Gencin Elini Öperek Karşılık Verdi

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı. AK Parti iktidarında ataması yapılan engelli memur sayısını paylaşan Erdoğan'a engelli bir genç merhum annesi Tenzile Erdoğan'la çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katılarak, öğretmenlerle birlikte atamaları gerçekleştirdi. Atama töreninde Cumhurbaşkanı'na yönelik duygulandıran bir sürpriz yapıldı.

Engelli gencin hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

CUMHURBAŞKANI VE ANNESİNİN RESMİNİ ÇİZGİ

Törene katılan engelli bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını Cumhurbaşkanı'na hediye etti. Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığı gözlerden kaçmadı.

GENCİN ELİNİ ÖPTÜ

Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi. Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi
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