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Erdoğan: Erenköy ile Güzelyurt birleştirilirse kapalı ve açık Maraş iade edilebilir

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Erdoğan: Erenköy ile Güzelyurt birleştirilirse kapalı ve açık Maraş iade edilebilir
Erdoğan: Erenköy ile Güzelyurt birleştirilirse kapalı ve açık Maraş iade edilebilir

Erdoğan: Erenköy ile Güzelyurt birleştirilirse kapalı ve açık Maraş iade edilebilir.

Karpaz’ın bırakılması söz konusu değil”

Erdoğan şunları kaydetti:

“Eğer Maraş’ı tamamen halkın istifadesine sunmak isterseniz, Erenköy’le Güzelyurt arası birleştirilsin ve KKTC’ye bırakılsın. Açık Maraş – Kapalı Maraş da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bırakılır. Karpaz bize bırakılsın söz konusu olamaz! Bunu da temsilci arkadaşlar söylediler. Sahil şeridi tartışmaları bitmiş şeyler! Artık Annan Planı’nın geçerliliği yok.”

Dönüşümlü Başkanlık konusuyla ilgili olarak ise Erdoğan, 1 dönem Kıbrıs Türk, 4 dönem Kıbrıs Rum başkanlığının olamayacağını, adil olanın 2 dönem Kıbrıs Türk, 2 dönem Kıbrıs Rum başkanlığının olduğunu belirtti.

Erdoğan, “temennim odur ki bir anlaşma temin edilir ve adım atılır” diyerek sözlerine son verdi.

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