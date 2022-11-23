Erdoğan: Esad ile görüşme olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesi sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceğini açıkladı.

AKP'nin Meclis grubu toplantısında konuşan Erdoğan, Esad ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, "Olabilir" dedi. İkinci görüşme ne zaman olur sorusuna da "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Düzce’de yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gölyaka’da çok sayıda binada hasara açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık."

"Yürüttüğümüz diplomasi trafikleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerimi kabine sonrası yapacağım açıklamaya bırakıyorum."

"Terör konusunda atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleri ve bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme katılan kim varsa, nerede olursa olsun bulunacak, dökülen masum kanlarının hesabı sorulacak, cezası kesilecektir.