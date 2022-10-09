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Erdoğan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık yakmıştı: Rusya’dan dikkat çeken açıklama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Prag'da dile getirdiği "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı'yla da görüşme yoluna da gidebiliriz" sözleri gündemdeki yerini korurken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Erdoğan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık yakmıştı: Rusya’dan dikkat çeken açıklama

Son dönemde Ankara’nın Suriye’de Esad yönetimi ile diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Lübnan’da yayın yapan Al-Akhbar gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, önemli ifadelerde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi’nin Moskova’ya büyükelçi olarak atanmasının Ankara-Şam ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan gazete, Rusya’nın da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için adımlar attığını yazdı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında yakın zamanda bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Gazeteye konuşan Bogdanov, “Rus tarafı, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloga aktif olarak katılıyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Prag’da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir görüşme olup olmayacağı sorusuna “Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama ‘Mümkün değildir’ ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz” demişti.

Bogdanov’un açıklamaları ise Erdoğan’ın sözlerinin hemen ardından geldi.

RUSYA: YERİ TEMİN EDEBİLİRİZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Şam-Ankara hattında bu kez dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor.” ifadelerinde bulundu. Rus siyasetçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad’ı bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini de belirtti.

Al-Akhbar gazetesi iki ülke arasında Rusya ve İran’ın arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekerken, özellikle ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda Ankara ve Şam yönetimlerinin mutabakata varmasının arabuluculuk sürecini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

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