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Erdoğan: Evlerdeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırın; 'battık, bittik' diye terane tutturanlara bakmayın

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Erdoğan: Evlerdeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırın; 'battık, bittik' diye terane tutturanlara bakmayın
Erdoğan: Evlerdeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırın; 'battık, bittik' diye terane tutturanlara bakmayın

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, "kendisini güvende hissetmek amacıyla evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlara" seslenerek, "Evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç gündür piyasalarda yaşananan dalgalanmanın "Türkiye ekonomisinin gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını" savunarak, "Siz içeride birilerinin 'battık, bittik, yıkıldık, öldük' diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın… Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir" diye konuştu.

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganı ile başlayan AKP 7'nci Olağan Büyük Kongresi, binlerce kişinin katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda yapıldı.

Erdoğan, tek aday olarak girdiği AKP’nin 7'nci Olağan Kongresi'nde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığı’na seçildi.

11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

Kongreye ayrıca 11 siyasi partinin temsilcilerinin katıldı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı, İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçınİzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Hasan Bitmez kongreye katılan siyasi isimler arasındaydı.

Kongreye katılım gösteren diğer siyasi parti temsilcileri şöyle:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahin ile Ahmet Yelis, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ile MKYK üyesi Abdülkadir Yılmaz.

"Ne Doğu'ya, ne de Batı'ya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkileri Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda şekilledirmeyi sürdüreceklerini söylerken, "Afrika, Asya ve Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülke olarak, bizim ne Doğu'ya, ne de Batı'ya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur" dedi. 

Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Kadın haklarını vicdan yerine kâğıtlarda arayanlar var" dedi. Yeni anayasa vurgusu da yapan Erdoğan, siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Gelin; ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye’yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir Anayasaya kavuşturalım" diye konuştu. 

Yeni dönemde "politikalarının lokomotifi" olacağını söylediği eğitim, aile ve kültür konularına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taklit eden değil üreten, özenen değil özenilen, hevâyı değil fıtratı önceleyen, vakte teslim olan değil yönünü geleceğe dönen, maziden atiye köprüler kuran nesiller yetiştirmek için önce aileyi sağlama alacağız. Türkiye’nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız" ifadesini kullandı. 

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