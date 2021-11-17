Erdoğan: Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kuşakların kendisinden öğrenecek çok şeyi olduğunu biliyoruz.

İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi.

Milli iradenin tecelligâhı olan Meclis’in lokomotifi Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin milletvekillleridir. Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının duruşa, ahlaka sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclisimiz milletimizin gözbebeğidir.

Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, yüzsüz, terbiyesiz kişiliklere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğini biliyorum.

Hele hele genel başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir, bir bayanın ağzından “Yavşak” ifadesi çıkar mı ya?

Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez. Ülkenin 2. büyük partisinin de bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüştür. Biz bunların sürekli aynı yalanları tekrarlamasına alıştık. Doğrudan ülkemizin güvenliği, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

Zira bu çatının altı bu" tür kadınlara asla müsaade etmez. CHP artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır.

Bir yanlarına güya milliyetçi, güya memleket sever bir partiyi, diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP’yi yönlendirenler kendileri için görünüşte kârlı ama ülkemiz için de o kadar zararlı bir oyun oynuyorlar.

Eğer kazanırlarsa Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir. Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes'i asan bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor.

Hiç merak etmeyin başaramayacaklar, çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder. Nasıl bunca yıldır önümüze kurulan tuzakları birer birer bozduysak bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz 2023 haziran ayındaki seçimlerde sandığa gittiğinde bir bizim eserlerimize bakacak bir de bu karanlık güçlere bakacak. Böyle bir tablo karşısında herkesin yöneleceği yer AK Parti ve Cumhur İtitfakı'dır. CHP Genel Başkanı kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını görünce milletimizin değerlerinin istismarına yöneldi. Kılıçdaroğlu, devlet nasıl yönetilir, anayasa ve yasalarımız neyi emreder, eldeki imkânlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Bazı hususlar var ki oralarda dikkatli olmak lazım. Daha dün tezkerelere evet diyenleri ihanetle suçlarken bugün PKK'yı bitirmekten söz ediyor.

Bir yandan ülkenin tüm sıkıntılarını çözmekten bahsediyor, diğer yandan yatırımları engellemeye, insanları iş yapamaz, kamu görevlilerini hizmet veremez hale getirmeye çalışıyor. Son günlerde hellaşme demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir.

Dün hellaşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi?

Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile. Hayatın yalan.

Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.

Türkiye’ye siyasi, sosyal, askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi kaldığını gördük. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler, 2. Dünya Savaşı sonrasının e büyük ekonomik buhranının içindedir. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde hamdolsun iyi bir yerde duruyoruz.

Şayet 2022’yi ve 2023’ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak gelecek bizi bekliyor.

Aynı şekilde küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğal gaz, elektrik, akaryakıt gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Doğal gazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal bunu niye konuşmuyorsunuz? Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa’nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bunu niye söylemiyorsunuz?

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.

Enflasyon, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift haneli fiyat artışları, bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değildir. Bizi diğer ülkelerden ayıran önemli bir fark var. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunun farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.

Biz faiz belasına bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamazı. Biz faize milletimizi kesinlikle ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlara kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir. Hâlâ kalkıp da bu yolda, mücadelede beraber yürüdüğümüz yolda faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam olamam."