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Erdoğan: Ey Trump sana daha neyi anlatayım?

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Erdoğan: Ey Trump sana daha neyi anlatayım?
Erdoğan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alan Trump'a tepki gösterdi. İsrail'in Filistinlileri hedef alan sert uygulamalarından örnekler veren Erdoğan, "Ey Trump, sana daha neyi anlatayım?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul'da düzenlenen zirvesinde yaptığı açılış konuşmasında, ABD'nin Kudüs kararını eleştirerek İsrail'in bugüne kadar yaptığı "terör eylemleri" için ödüllendirildiğini söyledi.

1947 yılından bu yana Filistin topraklarının günümüzdeki sınırlarına getirildiğini ifade eden Erdoğan, "İsrail bir işgal devletidir, bunun yanında aynı zamanda bir terör devletidir. On yaşında çocukları bu terörist askerler gözaltına alıp, demir kafeslerin içine yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar, askerler tarafından gözleri bağlanıp, dipçikleniyor. Öte yandan bir annenin yavrusuna sarıldığı sahnede, anne dipçikleniyor ve çocuk elinden alınıyor. Bu işgalci, terörist değildir de nedir?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İnsan olanın bundan gerekli dersi alması gerekiyor. Bunu ispat etmek için ey Trump sana daha neyi anlatalım, İsrail'e daha neyi anlatalım? Zaten her şeyi biliyorlar" dedi.

"İsrail adeta tüm terör eylemleri için ödüllendirilmiştir" diyen Erdoğan, Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir çözüm bulunmadan, kalıcı barış ve istikrardan söz edilemeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, "Hepimizin geleceğini ilgilendiren bir duruma sessiz kalamayız" şeklinde konuştu. 

"Medeniyetimize indirilmiş bir darbedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Kudüs kararı, uluslararası hukuku çiğnemenin yanında medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir" diyerek, uluslararası hukuk ve hakkaniyetten yana tüm devletlere, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet etti. Erdoğan, "Filistin devletini tanımamış olan devletlerin artık bu adımı atması şarttır" dedi.

Erdoğan konuşmasında, "ABD'yi attığı bu provokatif ve hukuk dışı adımdan bir an önce geri adım atmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun tamamından dünya barışı ve istikrar için sorumluluk almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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