Erdoğan: “Faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı?

Erdoğan, Ak Parti’nin seçim beyannamesinde açıklanan proje ve müjdelere yönelik detayları paylaştı.

İşte detaylar;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yanında gazeteciler ile bir araya gelerek son dönemlerde yürüttükleri projelerle ilgili açıklamalar yaptı ve soruları cevapladı. Erdoğan, gün içinde Afyon’da bulunduğunu, muhteşem bir katılım olduğunu söyledi. Ardından Eskişehir’e gittiklerini, orada mitinglerinin en güçlüsünü yaptıklarını belirtti.

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Büyük şehirlerde kiraların çok yüksek olduğunu vurgulayan Erdoğan, seçimden sonra konuyla ilgili gereken yasal adımları atacaklarını açıkladı. Bunun fırsatçılık olduğunu izin vermeyeceklerini ifade etti.

Erdoğan’dan Düşük Faiz Mesajı

2013 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ipi kestiklerini belirten Erdoğan, o dönemde Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 27,5 milyar TL olduğunu hatırlattı. Başkanlığı döneminde ise 135 milyar dolara kadar yükselttiğini aktardı. Cumhurbaşkanı, “Faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı?” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun biraz yüksek olduğunu, fakat bu noktalara kadar indiğini, daha da düşeceğini vurguladı. Önemli olanın düşük faizle yüksek yatırım olduğunu dile getirdi.

Konutların Teslim Süreci

Daha önceki afet tecrübeleriyle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacaklarını, tünel kazıp temelleri attıklarını kaydetti. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Van, Bingöl, Manavgat ve Kastamonu’da edindikleri tecrübeleri deprem bölgesine aktarmak istediklerini belirten Erdoğan, bölgeye birçok firmayı seferber ettiklerini söyledi. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarının bir taraftan da zemin etüt çalışmalarının sürdüğünü paylaştı.

Az hasarlı olanları da yıkacaklarını, zeminin sağlıklı olduğu yerlere yapacaklarını aktardı.

İstanbul’da Nasıl Bir Çalışma Yürütülecek?

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan bir risk haritası çıkardıklarını, 220 binanın risk altında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, uydu kent modelini uygulayacaklarını duyurdu. Bakanlığın yerleri belirlediğini, bu alanları sadece riskli binaları dönüştürmek isteyen vatandaşlar için kullanılacağını kaydetti.

İstanbul’da nüfusun artmayacağını, yeni nüfusun gelmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. 500 bin konutun bir kısmını yerinde dönüştüreceklerini, 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

“İspanya ve İngiltere ile Görüşüyoruz”

Erdoğan, TCG Anadolu’nun envantere girdiğini, geminin 1300 personeli olduğunu söyledi. Bununla yetinmediklerini, İspanya ve İngiltere ile görüşmeler yaptıklarını paylaştı. Bunun 2 katı büyüklüğünde gemi yapmayı planladıklarını, denizlerdeki güçlerini artıracaklarını vurguladı.

Evleneceklere 150 Bin TL Faizsiz Kredi

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma olduğunu, gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceklerini belirtti. Norveç’te gençlere ait bir fon olduğunu, kendi gençlerine belli bir oranı ayırdıklarını aktardı.

Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsis yapacaklarını, Aile ve Gençlik Bankası’nın bunu rezerve edeceğini ifade etti.

Gençlerin evleneceği zaman faizsiz kredi kullanabileceklerini, yeni evlenen gençlere faizsiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceklerini paylaştı.

İstanbul Finans Merkezi

Erdoğan, küresel finans alanında daha aktif olma hedefini 15 yıl önce belirlediğini söyleyerek Anadolu Yakası’nda bütün etütleri yaptıklarını, orayı en ideal yer olarak belirlediklerini aktardı. Bu finans merkezinin ciddi çekim alanına geldiğini aktardı.

Merkezin huzur alanı olacağını, kamu bankalarının ve Merkez Bankası’nın yerini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, bu oluşumun uluslararası yatırımı buraya çekeceğini paylaşarak “Londra ve New York piyasası çöktü. İstanbul bunu fırsata dönüştürecektir. 10 yılda İstanbul Finans merkezini dünyanın ilk 10 merkezi arasında konumlandırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yeni Keşifler için Hazırlanıyoruz”

Erdoğan, Karadeniz gazının ilk fazını Filyos’ta devreye alacaklarını belirtti ve Sakarya Gaz sahasının keşiften üretime kadar dünyanın en hızlı geliştirilen deniz saha geliştirme projesi olduğunu aktardı. Sahadaki üretimi 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracaklarını, 2. Faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını çıkaracak seviyeye ulaşacaklarını bildirdi.

Yeni keşifler için hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, müjdeyi 20 Nisan’da açıklayacaklarını duyurdu.

Doğu Karadeniz’de sismik çalışmaların sürdüğünü, daha sonra sondaj çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Batı Karadeniz’deki keşfin bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdiğini paylaştı.

27 Nisan’da Akkuyu’nun taze yakıt getirilmesi törenini yapacaklarını, törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağını söyledi. 1 yıl içerisinde yakıtın yüklenmesi, test, kalibrasyon ve geçici üretim hazırlıklarının yapılacağını belirtti.Türkiye’ye 6,5 milyar dolarlık bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.