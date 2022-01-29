Erdoğan: Faizi indireceğiz, enflasyon da inecek

Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" diye konuştu.

Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına değindi.

"Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor" diyen Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi" dedi.

Erdoğan, "Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00'de kendisine ait bir Youtube'u var. Oradan millete sesleniyor. Güya cumhurbaşkanını susturacak. Bak ne diyor? 'Seviyesine inme' diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Biz cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, MHP, BBP olarak Cumhur İttifakı, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bilesiniz ki 2023, Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasından hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Siz varın dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var."

"DOĞALGAZ SIKINTIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin doğal gaz sıkıntısı yaşandığına dair açıklamaları olduğunu belirterek, "(Doğal gazın bir haftalık ömrü var) diyor. Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Böyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) var, Tuz Gölü'nün altında doğal gazımız, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bir afetin bir felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde altyapısıyla üstyapısıyla yapacağız dedik ve bitirdik. Bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Burada yerini alacak Dereli'nin sakinlerine huzurlu bir gelecek diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Burada güzel bir çalışma yapıldı.

O günü unutmamız mümkün değil. 15 kardeşimiz hayatını kaybetti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bölgelerde değişik felaketleri art arda yaşadık. Her yerde yıkılan binalarımızı alt yapılarına kadar yeniden ayağa kaldırdık. Doğankent'te de verdiğimiz sözü tuttuk. Biz inşa ve ihya için varız."

Konuşmasının ardından Erdoğan, bazı vatandaşlara ev ve iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti.

İMAMOĞLU'NA BALIKÇI TEPKİSİ



Erdoğan ardından kentteki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ve ben hep birlikte Doğankent'te, Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, onlarla dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Kar bora fırtına esiyor umurlarında değil. Ben de belediye başkanı oldum, bizim kitabımızda bu yok.

20 yılda nice büyük sınamaları aşarak bugünlere geldik. Özellikle son 10 yılda atlatmadığımız badire kalmadı. Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine halel getirmeden geride bıraktık.

Şükredecek çok şeyimiz olduğunu görüyoruz. Sıkıntılar çektik, bedeller ödedik, canımız yangı, kanımız döküldü, cebimiz zarar gördü ama hamdolsun bölgesinde ve dünyada giderek daha çok güçlenen bir devletimiz giderek büyüyen bir ekonomimiz var. Geleceğimize güvenle bakmak için gereken her türlü imkana sahibiz.

Türkiye'yi başka türlü istedikleri yere çekemeyeceğini anlayanlar ekonomimize yükleniyor. Güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ekonomimizi mahvetme tehditleri yaptı.

CHP'nin başını çektiği kesim ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendi çıkarlarını inşa etmenin başına düştüler. Başaramayacaklar, Cumhur İttifakı olarak bunların üzerine üzerine gitmeye devam ediyoruz.

FAİZ MESAJI

20 Aralık'ta döviz kurundaki suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz. Bu iş milletimize zarar verecek bir yere gidiyorken harekete geçerek kura istikrar kazandırdık. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek."

"ÜLKELERİNİ ŞİKAYET EDECEK KADAR KÜÇÜLDÜLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasından ardından AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Afetlerin izlerini ortadan kaldırırken benzer acıların yaşanmaması için çaba harcıyoruz. Devlet kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde riskli yapıların tespiti için çalışıyor. Nerede, bir eksik, hata, sorun varsa oraya müdahale ediliyor. İklim değişikliği ile mücadeleye gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet. Aşk ile çalışan yorulmaz diyerek aziz milletimiz için gece gündüz çalışıyoruz.

Hİçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye milletimizin çıkarlarını savunmaya devam ediyoruz. Biz bu millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece kendi seçmenimizin değil 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. AK Parti sloganlarla değil icraatlarımızla konuşuruz.

Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, belediye başkanlığı yapıyorlar ama siyasi hırslarından başka bir şeyi gözleri görmüyor. Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkelerini Batılı büyükelçilere şikayet edecek kadar küçüldüler."