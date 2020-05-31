Erdoğan: Fetih açmaktır, gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunu bilmezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar" dedi.

Quote Message: "Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı "Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur." Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı

İstanbul'un fethinin yıldönümü nedeniyle yapılan kutlama törenleri kapsamında Cuma günü Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu.

Bu etkinliğe tepki gösteren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ayasofya'da Kuran'dan ayetler okunmasının "Hristiyanların dini duygularına hakaret" anlamına geldiği belirtilmişti.

Türkiye ise bu sözlere Ayasofya'nın niteliğine ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde hareket etmediğini söyleyerek yanıt vermişti.