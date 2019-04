Erdoğan: FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yaş töreninde konuştu. 15 Temmuz'da yaşamını yitirenleri ve gazi olanları anan Erdoğan, "Maalesef FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum" dedi.

Devamında, "Bazıları zaman zaman gelip ağlıyorlar" diyen Erdoğan, "Kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum; acırsak acınacak hale geliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sınırlarında kurulmak istenen bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini kaydeden Erdoğan, "Bizi dize getirmeye çalışanlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmayacağını gösterdik. Aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakın zamanda anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz, söyleyeyim" diye konuştu. "Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin farklı olduğunu öyle ya da böyle anlayacaklar" diyen Erdoğan, "Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumayı bilelim" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim 51 şehidimiz burada ama bizim binlerce geçmişten bu güne şehitlerimiz var. Onlar bizi şu anda da izliyor ve bizi görüyorlar. Onlar sevgiler sevgilisi peygamberimize komşu. Rabbim de bizi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin. PKK'nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır'da karnından girip sırtından çıkan kurşunla Halit Zilani Çelik şehit olmuştur.

"FETÖ'cülerle işgal edilen yerlerin kurtarılarak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler yaptılar. Mamak'tan Etimesgut'a kadar milletimizle beraber destan yazan polislerimize şahsım ve milletim adına şükran sunuyorum.

"2 bin 193 gazimiz var.

"15 Temmuz -darbesinin birinci yıl dönümünde külliyede bir anma töreni gerçekleştirmiştik bu törende ikiz evlatları şehit olan kardeşimiz okuduğu kendine ait bir şiiriyle hepimizi ağlatmıştı. Bu şiiri sizlerle paylaşarak şehitlerimizi yad etmek istiyorum.

15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.

O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktığı Ankara'yı da vatanı da vurdu.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Acı haberi verdi emniyet, 'Ahmet ile Mehmet şehit oldu' diye, evimizde yaşandı koptu kıyamet.

Ahmet'im Mehmet'im canım benim.

Adana-Ankara-Gölbaşı yolu, kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu, sonunda oldu size şehit yolu.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Şehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikiniz de Mevlam eylesin rahmet, inşallah mekanınız olmuştur cennet.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Kapalı kaldı o güzel evleriniz, yollara bakıyor genç eşleriniz, cennettir inşallah o mekanınız.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız. Yollara bakar oldu ana, baba ve eşleriniz.

Neden gelmiyorsunuz ikinizden biriniz? Ne oldu size, ne oldu size?

Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

Anneniz ağlıyor 'kuzularımız' diye, babanız ağlıyor 'yavrularım' diye, doymadılar ki her ikinize.

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.

"FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum"

"FETÖ'nün en başından beri en çok örgütlendiği, en çok önem verdiği yerlerin emniyet, ordu, yargı ve milli eğitim olduğunu görüyoruz. Emniyetten ihraç edilenlerin sayısı 31 bini, ordudan 15 bini, yargıdan da ihraç edilenlerin sayısı 4 binden fazladır. Maalesef FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları zaman zaman gelip ağlıyorlar, kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum; acırsak acınacak hale geliriz.

"bir milletin büyüklüğü birlik ve beraberliği, ve bunun yanında devletinin siyasi, askeri ve diplomatik imkanlarıyla orantılıdır.

"Güvenliğin ve huzurun kalmadığı yerlerde terör örgütlerinin ve güya onlarla mücadele için gelen dış güçler adeta güvenlikle yarışıyor

"Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getirmeye çalışanlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmayacağını gösterdik. Aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakın zamanda anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz, söyleyeyim. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin farklı olduğunu öyle ya da böyle anlayacaklar. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumayı bilelim. Onun için bir olalım. Hamd olsun bu güne kadar tüm saldırıları göğüsleyerek uhuvvetimizi koruduk.

"Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Bu devletin her karış toprağını dolandırıcılara, uyuşturucu satıcılarına, kural tanımazlara karşı gece gündüz yürüttüğünüz çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyorum.