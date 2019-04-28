Erdoğan: Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş hiçbir önemi yok

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- AK Parti kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım. İstişare geleneği inancımızın ve kültürümüzün en önemli hasletlerinden biridir.

- Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

​- 15 Temmuz darbe girişiminin amacı sadece yönetimi ele geçirmek değildi. Ekonomimiz de sabote edildi. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını gözönünde bulundurduğumuzda, her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık.

- Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Kritik virajları inşallah geride bıraktık.

- Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok.

- Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.

- Ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama milletin karşısında olan bilsin ki karşısında oluruz.

- Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir.

- Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.