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Erdoğan, Finlandiya liderini törenle karşıladı: Gündem NATO üyeliği

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü resmi törenle karşıladı. Görüşmenin ana gündemi Finlandiya'nın NATO üyeliği.
Erdoğan, Finlandiya liderini törenle karşıladı: Gündem NATO üyeliği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı.

Niinistö’nün bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö’yü külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Niinistö'nün tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “merhaba asker” diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Yağmur altında gerçekleşen karşılama törenin ardından Erdoğan ve Niinistö, merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile çalışma yemeğinde de bir araya gelecek. 

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