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Erdoğan fiyat sordu, Putin 'Bunu alırsanız, arabayı hediye ederim' dedi

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MAKS-2019 Havacılık Fuarı'nı birlikte gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen ilginç diyaloglar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Erdoğan fiyat sordu, Putin 'Bunu alırsanız, arabayı hediye ederim' dedi

 Putin'e bir Limuzin ve helikopterin fiyatını soran Erdoğan'a, helikopteri alması durumunda arabayı hediye edecekleri yanıtı verildi, Erdoğan 'tamam' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Havacılık Fuarı gezisi sırasında geçen konuşmalardan yeni bölümler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kremlin muhabiri Dmitri Smirnov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın "Aurus" model limuzininin fiyatını sorduğunu yazdı. Buna göre Erdoğan, Putin’den 18 milyon ruble (yaklaşık 1.6 milyon Türk lirası) yanıtını alınca “Düşüneceğim” yanıtını verdi.

Smirnov’un aktardığına göre, Putin ile Erdoğan arasında ilginç bir konuşma daha yaşandı.

Rus lider, fuarda sergilenen ve başkanlık aracındaki gibi geniş bir oturma alanına sahip 8 milyon dolar değerindeki helikopteri satın alırsa, makam aracını Erdoğan’a hediye edeceğini söylüyor.

Bu sırada gülüşmeler yaşanırken, Erdoğan’ın “Okey”, Rus heyetinden biri ya da tercümanın ise Rusça olarak “Tamam, anlaştık” dediği duyuldu.

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