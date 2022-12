Erdoğan: Füzelerimiz Yunan'ı Ürkütüyor

Erdoğan, Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Samsun'da çok farklı bir gün geçirdiklerini belirterek, ilgileri nedeniyle Samsunlulara teşekkür etti.

Ülkenin her biri ayrı iftihar kaynağı projelerinde görev alan gençlerle bir arada olduklarını ifade eden Erdoğan, gençleri küçümseyenlere en güzel cevabı birlikte oldukları gençlerin verdiğini söyledi.

Erdoğan, ülkenin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyenlerin, gençlerin yüreğinden saçılan aydınlık karşısında çaresiz kalacağına inandığını vurguladı.

"Yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz"

Milletin umudunu kırma, enerjisini tüketme peşinde olanların gençlerin çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömrünü bu aziz millete hizmete adamış bir büyüğünüz olarak sizlerle geçirdiğim her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim gençliğimizin gündemi ile sizlerin gündemi arasındaki fark Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz. Aklımızın erdiği günlerden itibaren hem geri kalmışlığın hem demokrasi eksikliğinin sebep olduğu sıkıntıları hayatımızın her anında yaşadık. Şimdi sizlere teker teker anlatsam inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin tam anlamıyla akıllara zarardı. Zaman içinde hepsinin gerisindeki sebepleri gördük, anladık. Bir yandan tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenerek kendimizi yetiştirmenin diğer yandan çağı kavramamıza imkan sağlayacak güncel ve ilmi donanımı kazanmanın mücadelesini verdik. Bilgiye ve kaynağa erişme imkanının bir hayli sınırlı olduğu bir dönemde bu mücadele kolay geçmedi."

Erdoğan, burslarla yetişmediğini, hem çalışıp hem okuduğunu, bu şekilde eğitimini tamamladığını dile getirdi.

Hayatın meşakkatli ve muhataralı yollarında ya fikren ya fiilen kaybettikleri nice arkadaşlarının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülke ve dünya çapında nice başarılara imza atan arkadaşlarımız da oldu. Verdiğimiz emekler, döktüğümüz terler, girdiğimiz riskler boşa gitmedi, kazanan yine biz olduk. Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz." diye konuştu.

TEKNOFEST kuşağı

Erdoğan, birilerinin kuşakları alfabe harfleriyle ifade etmeyi sevdiğini belirterek, "Sizler için Z kuşağı diyorlar. Halbuki biz karşımızda maziden atiye kurdukları köprüyle özgürlüğü, hakkaniyeti, çalışmayı, üretmeyi, hayatlarının merkezine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe, Samsun'da da ifade ettim, TEKNOFEST açılışlarında şahit olduğum manzaradan hareketle illa bir isim konulacaksa 'TEKNOFEST kuşağı' denmesi gerektiğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Gençlik buluşmaları devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin gençlerin dünyanın dört bir yanında gösterdikleri başarıları da yanlış anladığını aktardı.

Türkiye'yi hala tek parti devrinin içine kapanık, dünyadan kopuk, kendi insanıyla kavgalı, geleceğine ilişkin iddiası olmayan bir ülke zannedenlerin gençlere de böyle baktığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aslı böyle değil. Kökü mazide, yani geçmişte olan, ati, gelecek olan bu gençlerimiz ülkemizin Türkiye Yüzyılı hazırlığının en önemli gücüdür. Sizler gibi gayretleri, kabiliyetleri, birikimleri, başarılarıyla sadece akranlarına değil aynı zamanda arkadan gelen yeni kuşaklara da örnek teşkil eden gençlerimiz bizim gurur kaynağımızdır. Geçen hafta Şanlıurfa'da bir araya geldiğimiz gençlerimize de ifade ettiğim gibi artık bizler, sizin zamanınızın misafiriyiz. Olaya biz böyle bakıyoruz. Türkiye Yüzyılı sizlerin hem eseri hem asrı olacaktır."

Bir gencin, her hafta bir ile giderek gösterdiği performans nedeniyle kendisine hayran olduğunu söylemesi ve "Gençlik Buluşmaları devam edecek mi? Önümüzdeki hafta nerede olacaksınız? Samsun'da olan heyecanı orada bulabilecek misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine, Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii keramet ehli değilim. Haftaya Mardin'de olacağımızı biliyorum. Aynen Şanlıurfa ve burada olduğu gibi orada da gençlerle buluşmayı ümit ediyorum. Şanlıurfa'da resmi rakam olarak 110-120 bin kişi meydanda vardı. Bugün de 100 bine yakın bir katılımı Samsun'da gördük. Burası modern bir salon. Şanlıurfa'da tarihi bir mekanı kültür merkezine dönüştürmüş, adını da İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi koymuşlardı. Çok güzel oldu o toplantı. Samsun'a rahatsızlığı nedeniyle gelemedi Orhan Bey (Gencebay) ama gelmeyi çok arzu ediyordu. Onun gelişi bu toplantıyı çok daha zengin kılacaktı. İnşallah bir başka buluşmayı Orhan Bey ile gerçekleştiririz Samsunlu olması hasebiyle. Gençlik buluşmaları devam edecek. Durmak yok yola devam."

İngiltere'de havacılık ve uzay mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans yapmasının ardından TUSAŞ'ta staj yaptığını ve burada çalışmaya başladığını belirten bir genç, yurt dışındaki Türklerin eğitim ve çalışma alanındaki projeleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gencin, "Evlendin mi?" sorusuna "Evlenmedim, bir tek o kaldı." yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Bir o mu kaldı? Fazla geciktirme. Hayırlı işte acele ediniz." açıklamasını yaptı.

"1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu" projesinde görev alan kadın mühendis Destina Cücen Yenidoğdu, projede yer alanlara ve desteği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki kulelerine Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatacak top mermisi figürlerinin yerleştirildiğini ve böylece köprünün kulelerinin uzunluğunun Eyfel Kulesi'nin uzunluğunu geçtiğini bildirdi.

"Kadın mühendisler 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çok büyük başarıya imza attı"

Genç mühendislere tavsiyeleri sorulan Erdoğan, kadın mühendislerin 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde çok büyük başarıya imza attığını söyledi.

Erdoğan, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in de projede kadın mühendis ekibiyle çalışmayı arzu ettiğini dile getirerek, "Her görüşmemde övgüyle bahsederdi. 'Başkanım bakın benim ekibim hep bayanlardan oluşuyor, genç kızlar, genç mühendisler...' vesaire diye. Çok da heyecanlanıyordu. Ben de ona nükte yapardım. 'Peki parayı da iyi veriyor musun?' derdim. 'Kendilerine sorabilirsiniz' diyordu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hakikaten iyi maaş veriyor muydu?" sorusuna Yenidoğan, "Çok şükür Sayın Başkan'ım." yanıtını verdi.

"Yılmadınız, usanmadınız, muhteşem eseri meydana getirdiniz"

Bir işin üretim yapılırken öğrenilmesinin hiçbir şeyle mukayese edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Teori-pratik buluşmasında pratik çok önemli. Teoriyle pratiğin buluştuğu yer Çanakkale Köprüsü. Düşünün öyle bir eseri meydana getiriyorsunuz ve yeri geldi belki halatların üzerinde gezdiniz. Ondan herkes ürker, korkar, çekinir filan ama sizler yılmadınız, usanmadınız, baretlerinizle orada o adımı attınız ve muhteşem eseri meydana getirdiniz. Tarih sizi bu eserle hep anacak."

Erdoğan, uçak sanayisinde mühendislerin atacağı adımların çok önemli olduğuna işaret ederek, "Tabii ara vermeden savunma sanayinde olsun, özellikle altyapı, üstyapıyla ilgili olsun Türkiye artık birçok şeyleri aştı, kırdı. Şimdi biz altyapı sorununu bir defa aştık. Altyapı sorunu yaşamıyoruz artık, üstyapı da hakeza öyle." dedi.

"208 üniversitemiz var"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çeşitli ülkelerden bir araya geldiği öğretim üyelerinin, "Siz artık altyapı sorununu bitirdiniz. Sizin altyapı diye bir sorununuz yok. İstanbul'u daha önce de gelmiş, görmüştüm ama şimdi bu gelişimde baktım ki İstanbul birçok şeyleri aşmış." dediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu diyenlerin hepsi de profesör. Şimdi birileri hani bir yerlerden ithal profesörler getirdiler ya... Biz işi bitirdik, altyapısıyla bitirdik, üstyapısıyla bitirdik. Bütün mesele şimdi bunu görmek. Eğer bunu görebiliyorsak mesele yok. Düşünün 76 üniversiteyle başladık, şu anda 208 üniversitemiz var. Ama kim derdi ki Ağrı, Iğdır, Muş'ta üniversite olacak da Ağrılı, Iğdırlı, Muşlu Ahmet, Mehmet, buradan kalkıp İstanbul'a gitmeyecek, Ankara'ya gitmeyecek, burada kendi vilayetindeki üniversitede okuyacak.

Geçen hafta Urfa'da İbrahim Bey yine nüktesini yaptı, 'Urfa'da Oxford vardı da biz gitmedik mi?' dedi. Gerçekten buralara bu üniversiteler getirilmedi ki. Yoksa bu ülkenin çocukları zeki. Bu üniversitelerde okumak suretiyle çok daha erkenden bir yerlere ulaşabilirlerdi. Ama gel gör ki bizden önce gelen yönetimler ülkemizin dört bir yanını üniversitelerle donatmadılar ama dört bir yanını biz üniversitelerle donattık, donatıyoruz. Biz diyoruz ki Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin kalkıp Muş'tan, Ağrı'dan Ankara'ya İstanbul'a gitmesin. Ankara, İstanbul, İzmir'deki profesörlerimiz gelsinler Ağrı, Muş, Iğdır, Hakkari'deki üniversitelerimizde yavrularımızı eğitsinler, yetiştirsinler. Biz bunu başardık."

"Modern üniversiteler kurduk"

Erdoğan, üniversitelerdeki dönüşümün ardından maliyeti çok daha düşük eğitim öğretimin sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Modern üniversiteler kurduk ve modern üniversitelerle beraber sağ olsun hocalarımız da oralara gelip, oralarda derslerini vermek suretiyle birçok şeyi başardılar. Ben mesela Rizeliyim. Mesela Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin lojmanlarından tut her şeyini hassasiyetle düşündük. Niye? Öğretim üyesi oraya gelsin diye. Modern lojmanlar ve 10-15 dakikada lojmandan öğretim üyemiz üniversiteye geçebiliyor, bunları yaptık. Üniversite hakeza öyle bir konumda. Şu anda 19 bin öğrencisi var. Biz bunu 81 vilayetimize yaydık ve bundan sonraki süreçte de özellikle sizin branşlarınızda bu işi yaygınlaştırarak gençliğimizi çok daha yoğun bir şekilde teknik, teknolojik alanda da yetiştirerek geleceğe hazırlayacağız."

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bir gencin, sağlık politikalarında 2023 vizyonunun ne olacağına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, tıbbın çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Erdoğan, tıp alanında fiziki ihtiyaçların büyük oranda giderildiğinin altını çizerek, "Neyle? Şehir hastaneleri, eğitim-araştırma hastaneleriyle... Eskiden Türkiye'de parası pulu olan Cleveland'a giderdi. Şimdi, buraya gitmeye gerek yok, bizim artık Cleveland'larımız var. Şu anda 20 tane dev şehir hastanemiz var, yapılmakta olanlar var. Ama ben özellikle tıptaki hocalarımıza, profesörlerimize diyorum ki biz fiziki olanı hallettik, sizden ricamız, siz de şu anda uzman doktorlarımızı, doçentlerimizi bir an önce yetiştirin de artık insan noktasında açığımız kalmasın, bunu halledelim." diye konuştu.

Erdoğan, YÖK Başkanı Erol Özvar'a ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a da bu konudaki görüşlerini ilettiğini belirterek, "Sizler gibi başarılı olan gençlere de ciddi manada ihtiyacımız var. Allah, zihninizi berrak, başarılarınızın devamını ziyade eylesin, tebrikler." dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, bize pas attı"

Bir başka genç de başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifini anımsatarak, teklifi sunan milletvekillerine teşekkür etti.

Annesinin de bu konuda sıkıntı yaşadığını dile getiren genç, "Bu mücadelenin aslında bizatihi baş kahramanı olan size, annem özelinde ülkemizdeki tüm annelerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz adına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gencin, "Değişiklik teklifinin içeriği, detayları ne olacak, süreç nasıl işleyecek ve bu bağlamda altılı masanın bu konu hakkında herhangi bir ortak noktada, fikirde bir araya gelebileceğini düşünebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Aramızda bu işin çilesini çekmiş olan çok arkadaşımız var. Dün, Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım, orada başı örtülü, başı açık bir grup arkadaşımızla basın açıklamasını yaptı. Bu basın açıklamasıyla birlikte, bir süreci başlattık. Buna gerek var mıydı? Aslında buna gerek yoktu. Fakat, burada sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu, bize bir yerde bir pas attı. Bizim de bu pası değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlarla hemen çalışmaya başladık ve dedik ki 'Yasal düzenlemeyle bu iş çözülmez. Ne olacak? Yapmamız gereken şey, gelin biz bir anayasal düzenleme yapalım ki önüne gelen bu konuyu istismar etmesin.' Çünkü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir istismardı, geçmişte bunu yaptılar, defaatle yaptılar.

Numan Bey'in eşi de bu çileyi geçmişte çok çekti. Aynı şekilde benim kızlarım İmam Hatip'te okumalarına rağmen onlar da bu çileyi çok çektiler. Bizim aile, okul kapısına gidip kızlarımızı bekledi. Öyle oldu ki ben kızlarımdan bir tanesini İstanbul'dan alıp Trabzon'a götürmek durumunda kaldım. Son sınıfını Trabzon'daki İmam Hatip'te okudu. Orada da benim İmam Hatip'ten bir arkadaşım müdürdü, 'Gönder bana, merak etme' dedi. Düşünebiliyor musunuz, İmam Hatip'te bile başörtüsüyle ilgili sorun var."

"Gerekirse, ihtiyaç olursa bu işi referanduma da götürebiliriz"

Konunun sadece başörtüsü sorunu olmadığı değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Başı örtülü veya başı açık, burada kızlarımıza yapılan bu zulüm hakikaten ifade edilemez. Çünkü tam manasıyla bir hak ve özgürlük mücadelesi. 'Eğitim öğretimde bir hak ve özgürlük mücadelesini anayasal teminat altına alalım ve bundan sonra bu iş paspas haline getirilmesin' dedik. Şimdi kendi içlerinde bu işin tartışması başladı. Bakalım nereye kadar bu konuda samimiler, bunu göreceğiz." dedi.

Erdoğan, kendilerinin bu konuda samimi olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Altılı masanın içinde samimi olanlar, olmayanlar, bunu da göreceğiz. Şu anda yola çıktık, arkadaşlarımız bayanlar olarak bu basın toplantısını yaptı ve sonuna kadar işin takipçisi olacağız.

Gerekirse, ihtiyaç olursa dedik ki bu işi referanduma da götürebiliriz. Bununla neyi demek istiyoruz? Millete gidelim. Millet, nihai kararı verecek olan. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiyor muyuz? 'Milletindir' diyoruz. Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet, gideriz millete. Çünkü bu ülkede artık başı açık, başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım. Lafa geldiği zaman 'Yüzde 99'u Müslüman' diyoruz. Tamam, nedir o zaman bu kavga, bu sıkıntı ne? Bırakalım, herkes rahatlıkla eğitimini, öğretimini yapsın. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden. 'Gitsin temizlikçilik yapsın' diyebiliyorsun, 'Çarşıda pazarda şunu bunu yapsın' diyebiliyorsun, tamam da okumasına niye engel oluyorsun? Okusun. Yani doktor olması yasak, mühendis olması yasak, temizlikçi olması veya tarlada, herhangi bir yerde çiftçi olması serbest. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu, insan haklarına bir defa ters."

Erdoğan, bundan sonraki süreci takip edeceklerini belirterek, "Temennim odur ki parlamentoda beklenen sayıyı da almak suretiyle yola devam ederiz." dedi.