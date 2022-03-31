Erdoğan: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Ukrayna'nın garantörlük talebine sıcak baktıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor” dedi.

Özbekistan ziyaretinin sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştireceğini, bir an önce iki lideri bir araya getirmeyi hedeflediklerini, devlet başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna’nın garantörlük talebine ilişkin Türkiye’nin yaklaşımı hakkında da bilgi veren Erdoğan, “Garantörlük konusunda Ukrayna’nın güvenliğini teminen, garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor” diye konuştu.

"Batı'nın Türkiye'ye bakışı değişti"

Türkiye’nin, savaşın son bulması için “barış yanlısı, ilkeli ve aynı zamanda dengeli politikalar” izlediğini anlatan Erdoğan, yürüttükleri bu çalışmaların AB ve ABD’nin Türkiye’ye bakışını değiştirdiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm Batı'yı kastederek söylüyorum; artık bizim temennimiz şu, inşallah Türkiye'nin bütün liderlerin gözündeki yeri çok daha farklı olacaktır. Bunu aldığımız geri dönüşlerle de görüyoruz” görüşünü aktardı.

Erdoğan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını ve bunun nedenlerini daha önce açıkladıklarını anımsatırken, "bir yandan Rusya'nın askeri faaliyetlerine tepki ortaya koyarken, bir yandan da diyaloğu sürdürmeyi önemsediklerini" vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Rusya ile bu diyaloğun sadece Ukrayna bağlamında değil, Türkiye’yi yakından ilgilendiren Suriye, Libya, Güney Kafkasya gibi farklı coğrafyalar bakımından da önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

“İnşaat sektörü durursa ekonomide hayat durur”

Erdoğan’a, koronavirüs salgını ile Rusya-Ukrayna savaşının ekonomide yol açtığı daralmaya ilişkin de bir soru yöneltildi.

Müteahhit firmaların “bazı sıkıntılar” yaşamakta olduklarını dile getiren Erdoğan, çimento ve demir çelik sektöründe gelişmeleri fırsata dönüştüren sanayiciler olduğunu, zam üstüne zam yaptıklarını söyledi.

“Bir ülkede inşaat sektörü durursa adeta ekonomide hayat durur” diyen Erdoğan, inşaat sektöründe yaklaşık 250 civarında kalemde faaliyet gösteren firmalar bulunduğunu, bunların göz ardı edilemeyeceğini savundu.