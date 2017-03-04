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Erdoğan, gazeteci Yücel’i ‘Alman ajanı’ ilan etti: Almanya teröre yardımdan yargılanmalı

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Erdoğan, gazeteci Yücel’i ‘Alman ajanı’ ilan etti: Almanya teröre yardımdan yargılanmalı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i ‘Alman ajanı’ diye nitelerken Almanya’nın da ‘teröre yardım ve yataklıktan’ yargılanması gerektiğini söyledi.

Yeşilay Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, Yücel’in bir ay boyunca İstanbul’daki Alman konsolosluğunda ‘saklandığını’ öne sürerek şöyle devam etti: “Almanya’ya ‘Bunu bize teslim edin, yargılansın’ dediğimizde vermediler. Biz teröristleri istediğimizde ‘Yargı bağımsız, tarafsız’ diyorlar. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz. Önce vermediler, sonra ne olduysa verdiler. Yargı da görevini yaptı, tutukladı” diye konuştu.

‘Yargılanmaları gerekiyor’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da iptal edilen toplantılarına da değinen cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Ben video konferansla oradaki meydan mitingine katılacaktım. Anında, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor ve benim konuşma yapmamı engelliyor. Fakat Cemil Bayık’ı Kandil’den oraya bağlıyorlar. Bunların teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor.”

‘Avcunuzu yalarsınız’

“Eski Türkiye yok, ayaklarının üzerinde dimdik duran Türkiye var” diyen Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Sizin bu yaptıklarınızı uluslararası arenada bir bir meydana dökeceğiz. Neymiş, kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu düşürmüş. Ne yaparsanız yapın avcunuzu yalarsınız.”

Almanya-Türkiye gerilimi

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Yücel’in tutuklanması sonrasında başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Alman siyasetçi duydukları endişeyi dile getirmişti. Alman basını da Yücel’in tutuklanması üzerinden Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecileri ilk sayfalarına taşımıştı.

Gerilim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantının iptal edilmesiyle yükseltmişti. Bozdağ’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de toplantısı iptal edilmişti.

Bunun üzerine Bozdağ Alman mevkidaşıyla görüşmesini iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü.

Alman hükümeti ise Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

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