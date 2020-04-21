TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgın yatay seyre geçmeye başladı" dedi.

Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, Koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir." ifadesini kullandı.

"Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür" düşüncesini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu ve tedbirleri zamanında aldığını belirtti.