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Erdoğan Geliyor

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20 Temmuz harekatı nedeni ile T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Erdoğan Geliyor

ERDOĞAN GELİYOR

20 Temmuz harekatı nedeni ile T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Erdoğan’ın 19 Temmuz’da oynanacak olan Futbol maçının da başlangıç vuruşunu yapacağı belirtiliyor.

MECLİS’TE KONUŞACAK

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC'ye gerçekleştireceği ziyarette Meclis'i de ziyaret edeceğini açıkladı. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Genel Kurul'a da hitap edecek.

BOYKOT ÇAĞRISI VAR!

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapma olasılığı muhalefette de tartışma yarattı. Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile başlayan ardından UBP kurultayında ayyuka çıkan müdahaleler ile ilgili Erdoğan’ın ziyaretini boykot etme tartışması yaptığı da öğrenildi.

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