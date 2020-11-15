Erdoğan geliyor... Lefkoşa'da 3 yerde eylemler var!
AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'ye gelmesi, KKTC'nin kuruluş törenleri sonrasında Maraş'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte piknik yapması bekleniyor.
Bugünkü eylemler:
CTP Gençlik Örgütü saat 13.00de Yiğitler Burcu'nda buluşacak.
TDP Gençlik Örgütü saat 13.30da Kuğulu Park'ta buluşacak.
Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi saat 14:00'de Pronto Çemberi'nde buluşacak
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.