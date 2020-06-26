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Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

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Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı
Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gençlerle bir araya geldi. Telekonferans yöntemiyle yapılan buluşmaya farklı illerden katılan öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular sordular. Canlı yayının yorum kısmına izleyiciler tarafından çok sayıda "Oy yok size", "Sandıkta görüşürüz" mesajları gelince yayın yoruma kapatıldı. 

YKS sınavının tarihiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu sınavın turizmin ihtiyaçları nedeniyle öne alındığı söylemi spekülasyondur. Biz sınavı öne alarak öğrencilerimizin sınav stresi yaşamasını istemedik" dedi.

YKS ve benzeri sınav tarihlerinin önceden açıklandığını ancak pandemi nedeniyle sınav tarihinin değiştiğini belirten Erdoğan bu kararın uzmanlarla birlikte alındığını söyledi. 

Erdoğan "11 Mayıs'tan itibaren normalleşme takvimini açıklamaya başladık. MEB, YÖK, pedagoglar, veliler, öğrencilerle birlikte çalışma yürüttük. Sınava en yakın tarihte( pandemi öncesi belirlenen tarih) yapılmasının hayırlı olacağı açığa çıktı. Böylece öğrencilerimizin gereksiz sınav stresi yaşamasının önüne geçtik. Sınavla ilgili gençlerimize pek çok avantaj sağladık. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak için belirlendiğini söylemesi spekülasyondur" dedi. 

Diyarbakır'dan Ferhat Aktaş'ın "Siz aslında sosyal medyayı aktif kullanan birisiniz. Ama bazı açıklamalarınızdan, tepkilerinizden sosyal medyayı sevmediğiniz veya mesafeli olduğunuz sonucu çıkıyor. Gerçekten böyle mi? Bunun nedeni sosyal medyada sizi eleştirenlerin olması mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu; 

"Gerçeklere gözümüzü kapatacak ya da sırtımızı dönecek kadar gerçeklerden kopuk değiliz. Her şeyden önce bir siyasetçiyim. Gerçekleri hem duyacağım hem göreceğim. Günümüz dünyasında sosyal medyanın, dijital platformların asla ihmal edilemeyecek mecra olduğunu görüyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böyle yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Ülkemizde 16,2 milyonu bulan takipçi ile Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu hatırlatmak isterim. Burada asıl mesele sosyal medyanın her türlü yalanın iftiranın sapkınlığını serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecrasının mahkeme kararlarını hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz! Sizlerden birinin telefonuna sızılsa, kendinizin ya da kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp, Twitter'da, Facebook'ta ya da benzeri yerlerde yayınlansa ne olacak biliyor musunuz;  çaresiz kalacaksınız. Çünkü bu mecralar Türkiye'de mali ve hukuki muhataplıklarını sağlayacak temsilcilik açmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü hukuki bir alt yapı oluşturmanın hazırlıkları içerisindeyiz." 

Telekonferans sonunda gençlere sınavda başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan katılan Ferhat Aktaş'ın seslendirdiği 'Fincanın etrafı' türküsüne eşlik etti. 

Canlı yayının yorum kısmına izleyiciler tarafından çok sayıda "Oy moy yok size", "Sandıkta görüşürüz" mesajları gelince yayın yoruma kapatıldı. 

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