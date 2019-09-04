Erdoğan: George hızlı trene biniyorsa benim Ahmet'im de binecek

Erdoğan, "George hızlı trene biniyorsa benim Ahmet'im, Mehmet'im de bu hızlı trene binecektir" diyerek yine şov yaptı. Erdoğan'ın sözleri halen sorumluları cezalandırılmayan hızlı tren facialarını, hayatını kaybedenleri ve adalet arayışlarını akıllara getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kongre Binası Bahçesi'nde yapılan etkinlikte konuşan Erdoğan, Sivas'a dek hızlı tren yapacaklarını söyledi.



Erdoğan, "Ramazan bayramına kadar YHT’yi inşallah Sivas’ımıza vardıracağız. Bazıları Sivas’a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık. George hızlı trene biniyorsa benim Ahmet'im Mehmet'im de bu hızlı trene binecektir" dedi.



Erdoğan'ın bu sözleri hızlı tren kazalarını, hayatını kaybedenleri ve sorumluların halen cezalandırılmamasını akıllara getirdi.



Çorlu Tren Katliamı: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolcu treninin devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi yaralandı. Heyet raporunda, gerekli bakımları yapmadığı gerekçesiyle Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ı "asli kusurlu" bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası, "Suçlu yağmur değildir. Yapanlar, yaptıranlar ve yapılmış olan yapıları denetlemeyenlerdir. Altyapısı ve üstyapısı iyi durumda olmayan demiryolu hatlarında uygulanan seri fren, üstyapıda burkulma gibi bozulmalara neden olabilmektedir" açıklamasında bulundu. Davanın ilk duruşması 3 Temmuz'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava, mahkeme heyetinin çekilme kararı ile başlamadan bitti.



Pamukova Faciası: İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi yaralandı. Bilirkişi incelemesinde 80 kilometre hızla gitmeleri gerekirken 132 kilometre hız yapan makinistler ile yol tamiratlarını yapmayan ve sinyalizasyon hatası nedeniyle TCDD 8'de 4 oranında kusurlu bulunmuştu. Kaza ile ilgili yargılama süreci 10 yıl sürdü. Birinci makinist Fikret Karabulut'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.500 lira para cezası, ikinci makinist Recep Sönmez'e 1 yıl 15 gün hapis ile 150 lira para cezası verdi.

Ankara YHT Kazası: Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda çarpıştı. 9 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, "Bu hattın iki yıl sonra bitmesi gerekiyordu, bitmeden açıldı" diyerek kaza nedenine işaret etti.



Pamukkale Ekspresi: İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi, Çöğürler-Değirmenözü (Kütahya) istasyonları arasında seyrederken raydan çıktı. Kaza sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Trenin kaza yapmasının ardından ısınma sistemi devre dışı kalınca yolcular eksi 12 derecede donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. TCDD 71. Şube Şefi Mustafa Kurnaz ile Kısım Şefi Tarık Yalçın kazanın ardından tutuklandı, 11 gün sonra da tahliye edildi.