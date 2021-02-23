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Erdoğan, "Gollere devam" dedi; İmamoğlu'ndan da paylaşım geldi

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Erdoğan, "Gollere devam" dedi; İmamoğlu'ndan da paylaşım geldi
Erdoğan, "Gollere devam" dedi; İmamoğlu'ndan da paylaşım geldi

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın top oynadığı anları "Durmak yok, gollere devam" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşmasından kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Her şey çok güzel olacak" tezahüratının duyulduğu tribünlerden bir video paylaşıp "Atacağımız her gol pandemiye olsun" yazması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP kongresi için İzmir'deydi. Burada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı yeşil sahaya indi.

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