Balıkesir'deki toplu açılış törenindeki konuşmasında faiz konusunda da açıklama yapan Cumhurbaşkanı, ''Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, hafta ve ay inmeye devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

''Çalışacağız, üreteceğiz, ihracatımızı da bununla patlatacağız. Burası kasaba devleti değil., Türkiye " diyen Erdoğan "6'lı masanın bunları anlamayacağını ve hala adaylarını tespit edemediklerini" söyledi.

"Dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en zorlu dönemini yaşadığını" belirten Cumhurbaşkanı, "Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyoruz. Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı" sözleriyle devam etti.

Erdoğan "En büyük sorunun yükselişe geçen enflasyonun insanların günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılar olduğunu ve "yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu olduğunu" belirtti.

'Görevde olduğum sürece faizler düşecek'

Cumhurbaşkanı "Hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor" dedi ve şöyle devam etti:

''Fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna herkesin yanında yer aldık... İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız.

Erdoğan ayrıca faiz konusuna da değinirken, ''Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin." ifadelerini kullandı.