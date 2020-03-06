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Erdoğan 'gözlem noktaları kırmızı çizgi' demişti, masada bıraktı

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Erdoğan 'gözlem noktaları kırmızı çizgi' demişti, masada bıraktı
Erdoğan 'gözlem noktaları kırmızı çizgi' demişti, masada bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekatı sırasında M5 ve M4'ü kırmızı çizgi ilan etmiş, Suriye'yi buraların dışarısına çıkaracağını söylemişti.

Suriye'nin M5'in gerisindeki gözlem noktalarının olduğu alanlardan da çekilmesini isteyen Erdoğan, "Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" demişti.

Erdoğan 5 Şubat tarihinde söylediği bu sözlerden 5 Mart tarihinde vazgeçerek M5'in Suriye ordusu kontrolünde olacağını kabul etmiş oldu.

Bunun dışında şu an cihatçıların olduğu M4'ün ise Türkiye ve Rusya tarafından ortak devriyeyle kontrol altına alınacağı anlaşmayla karar altına alınmış oldu.

Yapılan anlaşma sonrası şu an cihatçı grupların kontrolünde olan bazı noktalar da Suriye'nin kontrolüne geçecek.

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