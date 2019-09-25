Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kıbrıs konusu da ele alındı

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'de bir dizi temasta bulundu. Görüştüğü isimler arasında BM Genel Sekreteri Guterres de vardı; görüşmede Kıbrıs konusu da ele alındı...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Katar Emiri Şeyh Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştridiği görüşmede ikili ilişkiler, iklim değişikliğiyle mücadele ve Suriye konuları görüşüldü.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ise, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.

BM’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.