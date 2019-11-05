Erdoğan: Güvenli bölgede hâlâ teröristler var, bizi kandıramazlar

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de belirlediği güvenli bölge sınırları içinde hâlâ YPG'lilerin olduğunu söyledi.

"Bizi yaptırımla korkutanlar bizim için tek yaptırım mercînin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar galiba" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadelesini sürdürecek. Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz, bizi aldatamazlar.

"Güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenleniyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız."

'Bağdadi sizin için ne kadar önemliyse, FETÖ terörist başı da bizim için o kadar önemli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünü de yorumladı.

Erdoğan, "DEAŞ'ın başı kendini öldürdü, intiharını yaptı. Tüm dünya bununla ayağa kalktı. O ne kadar sizin için önemliyse, FETÖ denilen terörist başı bizim için o kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

ABD ziyareti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım için planlanan ABD ziyareti için ise gitmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşeceğini, ona göre karar vereceğini söyledi.