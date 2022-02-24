Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün güvenlik zirvesini toplayacak.
Beştepe'de saat 11.00'de toplanması beklenen zirvede Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler ele alınacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün güvenlik zirvesini toplayacak.
Beştepe'de saat 11.00'de toplanması beklenen zirvede Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler ele alınacak.
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