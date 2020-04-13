Erdoğan: Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye Koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

- Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin sağlık personeli için bile temininde zorluk çekiliyor.

- Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

- 1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibibiz, yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor.

- Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz.

- Vaka oranımız aşağı yönlü. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

- DSÖ başta olmak üzere uluslararsı kuruluşlar ülkemizi örnek gösteriyorlar. Sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, diğer ülkelerin yardım çağrısına imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 34 ülkeye yardım ulaşırdık. BU desteği devam ettireceğiz.

- Yasağının açıklandığı ilk saatlerde kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum.

- Bu haftasonu cumartesi pazar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 24.00’dan 19 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

- 'Kararlar yetkisiz kurumlarda mı alıyor' gibi sorularla şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı bozgunculuk yapmaktır.