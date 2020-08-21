Erdoğan: Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce "Müjdeli bir haberimiz olacak" sözleriyle dile getirdiği gelişmeyi açıklıyor. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda. iki gün önce ‘müjdeli bir haberimiz olacak’ sözleriyle dile getirdiği gelişmeyi duyuruyor. Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle;

Quote Message: Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz, ismine uygun bir şekilde hepimizi gururlandırdı. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş keşiflere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz, ismine uygun bir şekilde hepimizi gururlandırdı. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş keşiflere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

Quote Message: Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor.

Quote Message: Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.