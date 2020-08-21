  • BIST 1.119
  • Altın 454,803
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6002
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Erdoğan: Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır

»
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce "Müjdeli bir haberimiz olacak" sözleriyle dile getirdiği gelişmeyi açıklıyor. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi.
Erdoğan: Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda. iki gün önce ‘müjdeli bir haberimiz olacak’ sözleriyle dile getirdiği gelişmeyi duyuruyor. Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle;

Quote Message: Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz, ismine uygun bir şekilde hepimizi gururlandırdı. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş keşiflere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz, ismine uygun bir şekilde hepimizi gururlandırdı. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş keşiflere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

 
Quote Message: Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor.

Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor.

 
Quote Message: Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

 
Quote Message: Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri: “AB, itidal çağrılarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yapmalı”21 Ağustos 2020 Cuma 11:52
  • FETÖ'nün KKTC, Van ve Malatya sorumluları yakalandı21 Ağustos 2020 Cuma 10:10
  • Reuters duyurdu: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
  • TC Dişişleri: AB, Doğu Akdeniz'e Ilişkin Itidal Çağrilarini Yunanistan ve GKRY'ye Yapmali21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Türkiye, Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi21 Ağustos 2020 Cuma 08:04
  • Son Dakika Haberi: Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:36
  • Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:24
  • 120 gün evde kaldı, bir saatliğine düğüne gidince Covid-19’a yakalandı:Halay bile çekmedim20 Ağustos 2020 Perşembe 20:25
  • Anket: 26 ilde yapılan araştırmada 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı daha yüksek çıktı20 Ağustos 2020 Perşembe 17:46
  • Sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı: "Ölmek istemiyoruz" şeklinde açıklmalarda bulundular.20 Ağustos 2020 Perşembe 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti