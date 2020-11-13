Erdoğan: Hep söylerim ya kuru ve sulu… bunlardan kurtulmak lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde sigara içmenin ekstra risk oluşturduğunu ifade ederek uyarıda bulundu. Erdoğan, uyarısına içki tüketimini eklemeyi de ihmal etmedi: “Hep söylerim ya kuru ve sulu… bunlardan kurtulmak lazım.”

Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin, Tekirdağ il kongresinde konuştu.

Ezan okunurken konuşmasına ara veren Erdoğan, kendisini dinleyen partililere sosyal mesafeye uyarısı yaptı. “Anlıyorum üşüyorsunuz ancak lütfen mesafe kuralına uyalım” diyen cumhurbaşkanı sigara içilmemesi yönünde de telkinde bulundu.

“Demin belediye başkanımızın odasında hepinizin tanıdığı birine sigarayı bıraktırdım” diyen Erdoğan, şahitleri olduğunu, süreci takip edeceğini söyledi.

“Lütfen sigara içmeyeceğiz. Corona virüs döneminin en büyük belası sigara” diyen Erdoğan, içmeyenlerin içenleri uyarmasını istedi.

Akciğeri sigaranın dinamitlediğini, Covid-19’un sevdalısının akciğer olduğunu söyleyen Erdoğan, “Hep söylerim ya kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım” dedi.

Konuşmadan satırbaşları şöyle:

*Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşadığımız kadar kritik süreçten geçiyoruz.

*Sanılmasın ki milletin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir.

*Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.

*Türkiye’de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye’de CHP’dir. İkincisi ise rahmetli Menderes’ten Özal’a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır.