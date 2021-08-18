Erdoğan: Her türlü iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan halkının huzuru ve ülkemizin çıkarlarının korunma noktasına her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan halkının huzuru ve ülkemizin çıkarlarının korunma noktasına her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı dikkatlidir ve hassastır " açıklamasını yaptı.

Erdoğan, TVNet'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz."

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir."

Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı dikkatlidir ve hassastır.

Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."

Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık ve yapıyoruz. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin işini kolaylaştıracaktır.

(Kabil Havaalanı) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...