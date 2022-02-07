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Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrasında İsrail medyasından çarpıcı yorum

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Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler son aylarda normalleşme sürecine girerken, Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletenlerden biri de İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog oldu.
Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrasında İsrail medyasından çarpıcı yorum

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler son aylarda normalleşme sürecine girerken, Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletenlerden biri de İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog oldu.

Dün yapılan açıklamada Herzog’un Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, iki ismin görüşme planlarının da gündeme geldiği kaydedildi. Son dönemde normalleşen ve iletişim kanallarının açıldığı iki ülke ilişkileri ile ilgili olarak İsrail medyasından dikkat çekici bir yorum geldi.

“ERDOĞAN’IN SİYASETİ DEĞİŞTİ”

Ülkenin önde gelen dijital medya platformlarından Times of Israel, iki liderin ilişkilerini mercek altına aldı. İsrailli medya kuruluşu, “Telefon görüşmesi, Erdoğan’ın İsrail’e karşı izlediği siyasetin yakın zamanda değiştiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın son aylarda İsrail’le ilişkisini yeniden kurmayı istediğini ve farklı bir yaklaşımı benimsediğinin bir göstergesi” yorumunu yaptı.

Cuma günü, İsrail ile birlikte birlikte Orta Doğu’dan Avrupa’ya taşımak için doğal gaz projesi yapabileceklerini söyleyen Erdoğan’ın sözlerine dikkat çeken Times of Israel, “Türkiye şu anda bir ekonomik krizin içinde. İsrail ve bölgedeki Türkiye’nin de rakibi olan Yunanistan’ın da dahil olduğu bir grup ülke doğu Akdeniz’deki doğalgazı Avrupa’ya taşımak için bir anlaşma imzaladı. Türkiye bu projeye çok sert bir şekilde karşı çıktı. Fakat Biden yönetimi bu doğalgaz boru hattı projesine desteğini çekince Erdoğan, İsrail ile birlikte yeni bir proje yapılabileceğinin sinyalini verdi” ifadesine yer verdi.

“ERDOĞAN’IN ÇABALARINA RAĞMEN”

Fakat Erdoğan’ın bu yöndeki çabalarına rağmen İsrailli yetkililerin Yunan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ni karşısına almayacağını yazan dijital gazete, Erdoğan’ın İsrail ile ilişkilerde ciddi olduğunu birkaç farklı konudaki tutumundan anlaşıldığını yazdı. Buna örnek olarak Türkiye’nin Hamas’a karşı tutumunun değişmesi ve İstanbul’da gözaltına alınan İsrailli turistlerin serbest bırakılması gösterildi.
Öte yandan haberde, “Erdoğan’ın İsrail’e karşı tutumunun değiştiğini gösteren bir diğer sembolik yaklaşım Erdoğan’ın Aralık ayında farklı ülkelerdeki Yahudi hahamlarını Ankara’daki sarayında ağırlaması oldu. O görüşme sırasında Erdoğan, İsrail ile iyi ilişkiler kurmanın öneminden bahsetmişti” denildi.

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