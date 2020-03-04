Erdoğan: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, İdlib'deki askeri harekatla ilgili olarak "Bin yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir şehidimizin, hiçbir gazimizin kanı boşa gitmiyor" dedi.

"Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü de bilmeniz gerekir" diyen Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalacak diyenler bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir" diye konuştu.

Erdoğan, "Suriye tartışması, ülkemizdeki 5. kol faaliyetlerinin nereye kadar uzandığının göstergesidir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği gece için "O gece neredeydiniz?" sorusunu hatırlatan Erdoğan, "O gece bu ülkenin Cumhurbaşkanı sabaha kadar görevinin başındaydı. Ertesi gün erken saatlerden itibaren de hiç ara vermeden liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu" diye konuştu.