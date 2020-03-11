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Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

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Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir
Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de görülen koronavirüs vakası için "Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir." dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Ailesi ve yakınları yakın izlememiz altında. Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf insanlarımızın en azından bir süre kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uyulmalı'

"Vatandaşlardan sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymaları gerektiğini" rica eden Erdoğan "Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz tarafından işin en kolay tarafı olmalıdır." dedi.

Erdoğan geçen Cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı, uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti olduklarını da vurguladı ve "Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da" diye de ekledi.

'Sözler tutulmazsa üzerine daha ağır gideriz'

Konuşmasında İdlib sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib’de masumları katleden rejim, ülkemizin gücü karşısında Suriye krizinin başından beri en ağır kayıpları vererek bu işin öyle kolay olmadığını görmüştür." dedi.

İdlib'de henüz kalıcı bir çözüm bulunamadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti

"Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya ile vardığımız anlaşmaya uygun bir şekilde gelişmeleri paylaşıyoruz. Rejimi ve onu destekleyen milislerin ateşkes hattına yaptıkları yığınakları da yakından takip ediyoruz. Karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır bir şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız. Sadece karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulunacağız."

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