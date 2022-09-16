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Erdoğan, Hint lider Modi ile bir araya geldi

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Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da bulunan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Erdoğan, Hint lider Modi ile bir araya geldi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Keşmir ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. İki lider, yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir bir araya gelmezken, 2020’nin başında Hindistan hükümeti Türkiye’nin Hindistan büyükelçisine nota vermişti.

Erdoğan o dönemde Pakistan’a yaptığı ziyarette Keşmir’de durumun giderek kötüleştiğini söylemişti. Hem Hindistan hem de Pakistan bölge üzerinde hak iddia ederken her iki ülke de Keşmir’in bazı bölümlerini kontrol ediyor.

Modi’nin resmi Twitter hesabında Modi ve Erdoğan’ın tokalaştığı bir fotoğraf paylaşılırken, “İki lider, farklı sektörlerde ikili işbirliğini güçlendirmenin yolları konuşuldu” ifadesi kullanıldı. Erdoğan ve Modi arasındaki görüşmenin programda olmadığı da belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Türkiye Hindistan’dan daha çok tahıl ve pirinç almaya başlamıştı. Hem Modi hem de Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu koparmayan liderlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

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