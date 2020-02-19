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Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir

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Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idlib ve Libya konusunda şunları söyledi:
Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir

"Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir. İdlib'i hem Türkiye hem bölge halkı açısından güvenli yer haline dönüştürmekte kararlıyız."

Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceğiz

"Avrupa Birliği'nin (AB) Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur. Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi masadan çekilmiştir ki olumlu bir karardır, haklı bir karardır, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne doğru gidiyor. Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceğiz."

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