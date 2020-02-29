Erdoğan: İdlib'de hayatını kaybeden asker sayısı 36'ya yükseldi

AKP'li Cumhurbaşkanı İstanbul milletvekilleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, İdlib'de hayatını kaybeden asker sayısının 36'ya çıktığını söyledi.

Erdoğan’ın İdlib’de 36 askerin hayatını kaybettiğini açıkladığı konuşmasında sarf ettiği sözler ve Trump’la olan diyalogunu gülerek anlatması büyük tepki çekti. Erdoğan’ın gülerek anlattığı diyalog sırasında Berat Albayrak’ın da kahkaha attığı anlar kamerlara yansıdı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şölye:

"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera ve sınırlarını genişletme çabası değildir. Gerek siyasette gerek medyada gerekse diğer çeşitli platformlarda ülkemizin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanlar bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz."

"Ekonomide ve genel hizmet alt yapısında yaptığımız çalışmalarla hayat seviyesini yükselttik."

YİNE GEZİ DİRENİŞİ'Nİ HEDEF ALDI

"Türkiye demokraside ve ekonomide yükselişe geçmişken bir anda Gezi olayları ile karşılaşmaya başladık. Milletimiz bu süreçte her zaman hayranlıkla ifade ettiğimiz derin irfanıyla oynanan oyunu gördü ve bizim yanımızda yer aldı.

Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ettik. Elbette bedeller ödedik ama ülkemizin yere kapaklanmasına, yeniden eski günlere dönmesine asla fırsat vermedik.

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi içeriden çökertme girişimlerinin zirvesini teşkil ediyordu. Buradan netice çıkmayınca ülkemizin güney sınırlarını terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar.

Duvarlara annemle ilgili edepsizce hayasızca sloganlar yazmaya başladılar.

Camiyi 3 gün 3 gece işgal ettiler ve bira şişelerini topladık.

Bunlar yaşandığı halde güya vatansever havasına girenler ne yazık ki bu süreç içerisinde sadece aydınlık gençler diye ana muhalefetin başı bu gençleri ilan etmeye çalıştı. Bunlar aydınlık falan değil. Bunlar tamamıyla aldatılmış gençler. Bu da ifademin en iyi yanıdır."

‘4 MİLYON İNSAN SINIRLARIMIZA DOĞRU HAREKETE GEÇTİ'

"İdlib meselesi ülkemizi farklı bir şekilde köşeye sıkıştırıp kazanımlarımızı elimizden almak için özelikle kurgulanan kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi. Bölgede yaşayan ve diğer yerlerden kaçarak gelen yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru şu anda harekete geçmiştir."

'ESAD'IN DAVETLİSİ OLARAK GİTMEDİK'

"İdlib’deki onca insanı rejimin insafına terk etmek bizim ne inancımıza, ne kültürümüze, ne tarihimize sığar. Kusura bakmayın biz oraya Esed’in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye kalktı tamam. Bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimiz yok dedim."

'PUTİN’E SİZ ÇEKİLİN BİZİ REJİMLE BAŞ BAŞA BIRAKIN DEDİM'

"Dün sayın Putin’e de söyledim ‘sizin orada ne işiniz var’ üst kuracaksanız yine kurun ama şu an oradan çekilin bizi rejimle baş başa bırakın. Biz çekildik diyemiyorlar. Menfaatleri nedir çözebilmiş değiliz."

TRUMP'LA DİYALOĞU...

"Dün Trump ‘Bunların orada ne işi var’ dedi, dedim ‘Kamışlı’da petrol var’. ‘Orada var mı diye sordu’, var dedim ‘Ama Deyrezor kadar değil’ dedim.”