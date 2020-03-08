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Erdoğan: İdlib’de temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz

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Erdoğan: İdlib’de temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz
Erdoğan: İdlib’de temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentiyle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde Bahar Kalkanı Harekatı’nın devam edeceğini söyledi.

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk birliklerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmiş, Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmıştı. Daha sonra Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bir araya gelerek ‘askeri faaliyetlerin durudulması’ üzerinde anlaşma sağlamıştı.

İstanbul’da ‘Türkiye’nin Kahraman Kadınları’ etkinliğinde konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz.”

Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacının asla olmadığını belirten Erdoğan, “Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3.6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1.5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her çözüm bizim için ehvendir, kabul edilebilirdir.”

Sığınmacılar konusuna da değinen Erdoğan, “Yarın Belçika’da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz” dedi.

İdlib’deki saldırılardan sonra Türkiye’nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama yönündeki kararıyla Edirne’de hareketlilik başlamıştı. Binlerce sığınmacının Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’na açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na yığılması üzerine Yunan tarafı kapıyı kapatmıştı.

Erdoğan, Yunanistan’ın sığınmacılara müdahalesiyle ilgili de “Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor” dedi.

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