Erdoğan: İdlib'deki operasyon büyük ölçüde neticelendi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki operasyon büyük ölçüde nitecelendi. Önümüzde Afrin var, daha önceden söyledim, bir gece ansızın vurabiliriz" açıklamasını yaptı.

AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

Şu anda İdlib'deki operasyon büyük ölçüde nitecelendi. Önümüzde Afrin var, daha önceden söyledim, bir gece ansızın vurabiliriz. Böyle bir ortamda sırtımız sıvazlansaydı bizi yere göğe koyamaz hale getirselerdi o zaman düşünmemiz gerekirdi. Demek ki isabetli bir yolda yürüyoruz.

Bütün gerçekler ortada. Biz gerçeklerle konuşuyoruz. 3.500'ü aşkın TIR bölgeye silah taşıyor. Bu silahlar DEAŞ'a karşı mı kullanıldı, bunların nerede kullanıldığını biliyoruz, iyi bilin.

Almanya'da terör örgütü gösteri düzenliyor, Alman polisi sizin için görevdeyiz diye mesaj yayımlıyor. Fransa'da gösteri yapılınca polis izliyor. Hani PKK terör örgütüydü. Neden izin veriyorsun? Bu soruyu sormak bizim hakkınız değil mi?

'DEVLETİ OBEZLİKTEN KURTARMALIYIZ'

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen, hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. Dikkat ediniz, devletin büyük olması farklıdır, güçlü olması farklıdır; obez olması, hantal olması, verimsiz olması daha farklıdır. Bizim devletimiz elbette büyük olacaktır, güçlü olacaktır, ama hantallığın, kaynak ve zaman israfının, daha pek çok hastalığın sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir. Ancak bu şekilde devlet yönetimini daha sağlıklı, daha etkin, daha hızlı, daha verimli hale getirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için gereken uyum yasalarını hazırlarken, işte bu bakış açısıyla hareket etmeliyiz.

'TURİZM KAYIPLARIMIZI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin terör örgütleri ve onları destekleyenlerle mücadele ettiği dönemde asıl vizyonumuzdan taviz vermememiz gerekiyor. Şu anda dünyanın 17. ekonomisiyiz. Küçük bir hamle ile 15'inciliğe yükselmememiz için bir engel yok. İhracatımız düzenli olarak artıyor. İstihdamda tarihimizin en yüksek istihdam rakamına ulaştık ama henüz tek haneli rakamlara ulaşamadık. Turizmde kayıplarımızı telafi etmeye başladığımız bir sezon geçiriyoruz.

'ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİNİ 135 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ'

Her kesime yönelik geniş bir teşvik paketiyle rahatlama sağladık. Nakit sıkışıklığının giderilmesi yönünde önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Merkez Bankası döviz ve altın rezervleri 117 milyar dolar seviyesine çıktı. Rezervlerine en kısa zamanda daha önceden ulaştığımız 135 milyar doların üzerine çıkaracağız.

'FIRSATI ÇOK İYİ KULLANMALIYIZ'

AK Parti'nin refrormcu bir anlayışı vardır. Günü kurtarmaya yönelik adımlar bizim yol haritamız olamaz. Artık üzerine ciddiyetle eğilmemizi gerektiğini düşündüğüm uyum yasaları ile ilgili çalışmalarımızı bu yaklaşımla yürütmeli ve hayata geçirmeliyiz. Unutmayın fırsatın kazası olmaz. Onun için önümüzdeki bu yönetim reformu fırsatını çok iyi kullanmalıyız.

'EN BÜYÜK ENGEL ANA MUHALEFET'

Bizi en çok uğraştıracak ana muhalefet partisi olacaktır. Ana muhalefetin sığılığından, tembelliğinden şikayet ettik. Bizim için şans ama ülkemiz için şanssızlıktır. Biz ana muhalefetle değil kendi kendimizle yarışıyoruz. Rehavete kapılmamak için başarı çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Biz önümüzdeki seçimleri değil ülkemizin geleceğini düşünerek yürüyüruz.

'CHP MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİNDE AYM'YE GİDEREK' BİZİ ŞAŞIRTMADI'

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili CHP'nin muhalefet tarzı milletten ve milletin değerlerinden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha ortaya sermiştir. Bu hususta AYM'ye gitmeleri bizi şaşırtmadı. Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmettir kimilerininki de mahkeme kapılarını aşındırmaktır. Olur olmaz her konuyu laiklik üzerinden eleştiren CHP anlayışının miadı artık dolmuştur. Bunlar din ile ilgili bir bağlantı olduğunda hop oturup hop kalkıyorlar, sıkıntı burada.

Türkiye'de laiklik kavramı ile ilgili olumsuz bir algı varsa bunun en büyük sebebi ana muhalefet partisinin ta tek parti döneminden beri kavramı yanlış yere oturtma çabasıdır. Bu bir eser-i cehalettir. Laikliği milletin değerlerine, tarihine, kültürüne karşı bir kalkan haline getirmeye çalışırsanız, elbette hoşnutsuzluk ortaya çıkar. Halbuki devletin dini inançlar karşısındaki tarafsızlığı anlamına laiklik, bizim de kabul ettiğimiz ve uygulanması gerektiğine inandığımız bir kavramdır.

'EY AMERİKA NE İLE İZAH EDECEKSİN?'

Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde mesafe kat ettikçe ülkemize yönelik hırs, kin ve tepkinin dozunun arttığını görüyoruz. Vize krizinden, köpekle aramaya, teröristlere himaye sağlanmasına kadar gördüğümüz tavırlar doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Stratejik ortağımız ABD, görüşmemize rağmen terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD/YPG ile Rakka operasyonunu yapıyor. PKK değil diyorlar. Ey Amerika, bölücü terör örgütünün posterlerinin Rakka'da asılmasını ne ile izah edeceksin.

'SİZİN GÜCÜNÜZ ERDOĞAN'IN 13 KORUMASI İÇİN, Kİ BUNLAR AMERİKA'YI GÖRMEMİŞ, GÖZALTI KARARI ÇIKARMAYA YETER'

Sizin gücünüz Tayyip Erdoğan'ın 13 korumasını, ki bunlar Amerika'yı çoğu zaten görmemiş, onlar için gözaltı kararı çıkarmaya yeter. Bir bankamızın altı kere Amerika'ya girip çıkan görevlisini (Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla) yedinci kez girişinde gözaltına almaya yeter. Öbür taraftan bakıyorsunuz bir başka vatandaşımızı (tutuklu işadamı Rıza Sarraf) aynı şekilde gözaltına almaya yeter. Ve ondan sonra da köşeye sıkıştırarak, 'şunları şunları söylemen halinde şu kadar, şunları şunları söylemen halinde bu kadar' demek suretiyle de itirafçı durumuna düşürmenin gayreti içine girerler. Takipçisiyiz. Bu işler bittiği zaman da biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağız.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI: BAŞKONSOLOSLUKTAN ÇIKANLA KIZIL SOROS DEDİKLERİ KİŞİNİN BAĞLANTILARI ÇIKIYOR

Başkonsolosluktan çıkanla STK mensubu dedikleri, Türkiye'nin kızıl Soros'u (gözaltına alınan Osman Kavala) dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz, aynı kişi var. Belli yerlere ciddi manada kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Milletçe, beraber dik duracağız ve gereken hesabı da soracağız.

'GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK'

Partisinin grup toplantısının ardından erken seçim iddiaları sorulan Erdoğan, "Şu anda gündemimizde yok" dedi.

'GÖKÇEK'İN YERİNE KİM GELECEK?' SORUSUNA YANIT

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceğini açıklamasının ardından yerine kimin geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İstişareler devam edecek. İstanbul'da da toplantılar, istişareler yapıldı" dedi.

'HAYIR' ÇIKAN İLÇE BELEDİYELERİNDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Erdoğan, İstanbul'da 'Hayır' oyunun çıktığı ilçe belediyelerinde değişime yönelik soruya ise, şu anda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmeyeceğini söyledi.