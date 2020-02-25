Erdoğan: İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor, 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelebiliriz

İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Dolayısıyla bizim burada 911 km sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız da onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil, mahkûmuz.

Bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron ile aynı şekilde Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Yarın Rus heyeti İdlib görüşmeleri için Türkiye’ye gelecek. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak."