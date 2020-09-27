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Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız

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TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava aracındaki (İHA) başarısını otomobil ve uçan arabalarda da yakalayacağını söyledi.
Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava aracındaki (İHA) başarısını otomobil ve uçan arabalarda da yakalayacağını söyledi.

Gaziantep’teki Teknofest 2020 ödül töreninde konuşan Erdoğan, yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yeniliklerin burada tohumlanacağını, filiz bulacağını, kök ve boy salacağını söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin İHA alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirterek, “İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız” diye konuştu.

 

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